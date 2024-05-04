Берлину угрожает экологическая катастрофа после пожара на оборонном заводе

Предприятие выпускало оружие для Украины

Новая опасность для жителей Берлина. Пожарные прервали борьбу с огнём на оборонном заводе из-за угрозы загрязнения речного канала. Вода, которой тушили пламя, смешалась с химикатами и теперь может попасть в трубопровод. Сейчас спасатели строят ограждения из мешков с песком и пытаются откачать токсичную жидкость. А ещё горожан предупредили о вредных выбросах в атмосферу.

Предупреждение о возможном загрязнении пришло на телефоны горожан ещё накануне. На карте, опубликованной Министерством гражданской обороны, вся западная часть немецкой столицы в зоне риска. Но теперь к опасным испарениям добавилась новая проблема - токсичная жидкость. В сгоревших цехах хранилась серная кислота, цианистая медь и другие химикаты. С ними смешалась вода, которой тушили возгорание. Борьбу с огнём пришлось прервать. Все усилия брошены на то, чтобы не допустить попадания ядовитой жижи в канализацию и речной канал.

Крупный пожар на металлургическом заводе вспыхнул накануне. Пламя охватило огромную площадь. Строение выгорело до самой крыши и частично обрушилось. Сотрудники завода успели покинуть здание. Работников соседних предприятий эвакуировали. Обошлось без жертв и пострадавших. Пожарные много часов боролись с огнём, но потушить так и не смогли. До сих пор на заводе сохраняется множество очагов.

Завод, где случился пожар, входит в крупный оборонный концерн. Он производит системы ПВО, в том числе для Украины. Сгоревшее предприятие выпускало продукцию для автомобилей. В соцсетях предсказуемо обвиняют Россию в диверсии - как обычно, огульно и бездоказательно. Реальная причина возгорания не установлена. Следователи не смогут приступить к работе, пока не попадут внутрь.

Кристина Мамиконян, «ТВ Центр»

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