И никому о нём не рассказывает

Детальный план урегулирования украинского конфликта разработал Дональд Трамп. Об этом пишет британская Daily Telegraph. По данным издания, бывший хозяин Белого дома не намерен разглашать подробности своего проекта до президентских выборов.

А глава европейской дипломатии не стал держать в секрете свои соображения. Он выложил их студентам Оксфорда. "Я знаю, как закончить войну на Украине. Мне бы на это понадобилось пару недель. Просто прекратив поставки оружия. Тогда Украина будет вынуждена сдаться. И война закончится", - сказал Жозеп Боррель.

Но зачем заканчивать военные действия на Украине, когда европейцы целы и невредимы, а их правительства наживаются на конфликте. О том, что целый ряд западных стран неплохо зарабатывает на поставках оружия Киеву, вновь напомнил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Всегда есть неправительственные организации, Сорос, финансовые спекулянты, люди, ловящие рыбу в суматохе, которые думают о войне и пытаются понять, какую выгоду могут от неё получить", - сказал он.

Орбан полагает, что тактика европейских и американских политиков может привести Европу к большой войне. Но останавливаться никто и не думал. Американские и европейские издания, заряженные на промывание мозгов налогоплательщиков, продолжают убеждать их - если украинцы перестанут гибнуть на фронте, русские придут в ваши дома.

Газета Politico, например, объясняет - почему нет смысла проводить мирные переговоры. Автор материала пообщался с некими "учёными", которых в статье даже толком не представляют, и украинскими политиками. Вот, например, мнение Андрея Ермака, руководителя офиса Зеленского.

“Мы бы немедленно снова сели за стол переговоров, если бы агрессор был готов, действительно готов, согласиться на справедливый мир, но не на их версию мира. Россия будет изворачиваться и откажется выполнять то, о чём договорились", - полагает Ермак.

Мнение российской стороны в статье, разумеется, не приводится. На следующей неделе в Европу прибудет с визитом Си Цзиньпин. Китайский лидер посетит сразу несколько стран: Сербию, Венгрию и Францию. Партнёры, как ожидается, уделят много внимания вопросам экономического сотрудничества. Но есть все основания полагать, что Си Цзиньпин обсудит с европейскими лидерами и возможность урегулирования конфликта на Украине.

Евгения Проскурнова, «ТВ Центр»

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