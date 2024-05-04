Собянин рассказал о новых технологиях в Московском метро

Они делают поездки на метро комфортнее

Инфраструктура московского метро становится современнее и надёжнее, в том числе благодаря тому, что рельсы теперь выкладывают по новой технологии - без стыков.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, составы по таким путям едут тише и мягче, а значит, поездки пассажиров становятся комфортнее. Снижается вибрация, что приводит к уменьшению износа колёс вагонов и самих путей, сокращаются и траты на ремонт.

Общая длина бесстыковых рельсов в метро - 365 километров. Они уложены на Большой кольцевой, Люблинско-Дмитровской, Солнцевской, Таганско-Краснопресненской линиях. Кроме того, новые пути устанавливают и на всех строящихся ветках метро.

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