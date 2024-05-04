Православные христиане готовятся встретить Пасху

Патриарх Кирилл провёл утреннее богослужение

Православные верующие готовятся к главному христианскому празднику - Пасхе. В день Великой субботы в столице утреннее богослужение провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Литургии сегодня проходят во всех храмах страны. Священнослужители облачаются в светлые одеяния. Прихожане приносят в церкви для освящения куличи, крашеные яйца и творожные пасхи, ставшие символами Светлого Воскресенья.

Сегодня верующие ожидают одно из главных чудес - схождение Благодатного огня в Храме гроба Господня в Иерусалиме. Уже этим вечером частицы священного пламени спецбортом доставят в Москву к ночной пасхальной службе в Храме Христа Спасителя. Столичное метро и МЦК сегодня работают до двух часов, сообщает "ТВ Центр".

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