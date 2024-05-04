Крепость Орешек открылась для туристов после зимы

Она расположена на острове Ореховый

Прикоснуться к истории, посетив одну из древнейших и самых загадочных крепостей России. На острове Ореховый в Ленинградской области стартовал туристический сезон.

Более семисот лет назад здесь был основан важнейший форпост - легендарная крепость Орешек. Эта цитадель защищала нашу страну от шведских захватчиков, потом некоторое время служила тюрьмой для политзаключённых.

Крепость до сих пор хранит тайны императорской династии. Смотрите репортаж корреспондента "ТВ Центр" Анны Морозовой.

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