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Шойгу наградил отличившихся на передовой военных

11:36
  • суббота
  • 04 мая 2024

Министр вручил им звёзды Героев России

Особо отличившихся в борьбе с неонацистами сержантов и офицеров сегодня наградил министр обороны. На торжественной церемонии, Сергей Шойгу вручил героям специальной военной операции медали "Золотая Звезда" и именное оружие. Как подчеркнул глава ведомства, за настоящие подвиги и мужество.

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"Страна, президент России высоко оценили ваш ратный труд, присвоив вам высокие звания Героев Российской Федерации. Это ваша большая заслуга, личная заслуга, заслуга в воспитании и подготовке ваших подчинённых, воспитании в них боевого духа, преданности нашей Родине, нашему Отечеству и самое главное – в стремлении к Победе", - сказал министр и пожелал военнослужащим успехов, новых наград и новых побед.

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