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В Иерусалиме сошёл благодатный огонь

14:17
  • суббота
  • 04 мая 2024

Частицу огня доставят в Москву

В иерусалимском Храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь, сообщает ТАСС. Это ежегодное событие христиане всего мира воспринимают как чудо, напоминание о свете божественной славы воскресшего Христа в преддверии праздника Пасхи. По традиции, лампада со святыней будет доставлена в Москву.

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А утром 4 мая патриарх Кирилл обратился к верующим, поздравив их с наступающей Пасхой. Предстоятель РПЦ отметил, что осознание любви Бога даёт людям силы справиться с любыми сложными душевными состояниями.

Сегодня в церквях весь день освящают куличи, творожную пасху и крашеные яйца. А ближе к полуночи за праздничным богослужением впервые прозвучат слова пасхального приветствия: "Христос воскресе!".

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Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
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