На западе Москвы появится ещё один храм

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На западе Москвы завершают возведение храма Всех святых на Филёвской Пойме. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Объект ввели в эксплуатацию ещё в 2022 году, однако работы по сооружению и церковному убранству ещё продолжаются. Храм создан в стиле старинной московской архитектуры. Нарядный фасад из красного кирпича украшен тринадцатью барельефами. На них изображены святой князь Владимир, княгиня Ольга и Сергий Радонежский.

Стены и своды нижнего храма расписаны художниками-иконописцами. В настоящее время завершают возведение приходского дома с духовно-просветительским центром, сообщает "ТВ Центр".

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