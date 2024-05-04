ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На западе Москвы появится ещё один храм

16:03
  • суббота
  • 04 мая 2024

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На западе Москвы завершают возведение храма Всех святых на Филёвской Пойме. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

В Москве завершается строительство храма в честь Ксении Петербургской
В Москве возвели храм в честь Саввы Сторожевского

Объект ввели в эксплуатацию ещё в 2022 году, однако работы по сооружению и церковному убранству ещё продолжаются. Храм создан в стиле старинной московской архитектуры. Нарядный фасад из красного кирпича украшен тринадцатью барельефами. На них изображены святой князь Владимир, княгиня Ольга и Сергий Радонежский.

Стены и своды нижнего храма расписаны художниками-иконописцами. В настоящее время завершают возведение приходского дома с духовно-просветительским центром, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Новый храм
Новый храм
Православные верующие
Православные верующие
Строительные работы на территории храма
Строительные работы на территории храма
Владимир Ресин
Владимир Ресин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.