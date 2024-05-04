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При тушении пожара на военном заводе в Берлине возникли сложности

14:48
  • суббота
  • 04 мая 2024

Жителей города предупредили об опасности

Новая опасность для жителей Берлина. Пожарные прервали борьбу с огнём на оборонном заводе из-за угрозы загрязнения речного канала. Вода, которой тушили пламя, смешалась с химикатами и теперь может попасть в систему водоснабжения города.
Берлину угрожает экологическая катастрофа после пожара на оборонном заводе

Сейчас спасатели строят ограждения из мешков с песком и пытаются откачать токсичную жидкость. А ещё горожан предупредили о вредных выбросах в атмосферу. На карте, опубликованной министерством гражданской обороны, вся западная часть немецкой столицы в зоне риска.

Крупный пожар на предприятии вспыхнул накануне. Пламя охватило огромную площадь. Строение выгорело до самой крыши и частично обрушилось. Сотрудники успели покинуть здание. Работников соседних фирм эвакуировали. Обошлось без жертв и пострадавших.

Пожарные много часов боролись с огнём, но потушить не смогли. До сих пор на заводе сохраняются очаги возгорания, сообщает "ТВ Центр".

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