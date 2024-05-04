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Собянин рассказал об инновационных кластерах в Новой Москве

18:01
  • суббота
  • 04 мая 2024

В них появятся новые рабочие места

О новых производственных кластерах, которые в ближайшее время появятся в столице, рассказал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин. В 2022 году у инвесторов появилась возможность арендовать землю под реализацию своих проектов на максимально выгодных условиях - за один рубль в год.
Собянин рассказал о новых технологиях в Московском метро

Так, в Новой Москве вскоре возведут пищевой и строительный кластеры, где трудоустроят более десяти тысяч человек. Там разместятся предприятия по выпуску мясной и молочной продукции, кондитерских изделий, фермы по выращиванию зелени, а ещё комплекс по производству готовых блюд и современный хлебозавод.

Также там будут изготавливать строительные материалы и железобетонные конструкции, сообщает "ТВ Центр".

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