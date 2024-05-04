Названо число освобождённых за неделю населённых пунктов в зоне СВО

Армия России идёт вперёд

Российские войска за неделю освободили три населённых пункта в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны. Под контроль Армии России взяты Новобахмутовка, Семёновка и Бердычи в ДНР.

Также С 28 апреля по 4 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России нанесено 25 групповых ударов по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятиям ВПК, местам хранения ракет и боеприпасов, а также по цехам производства безэкипажных катеров и беспилотников.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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