МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского

По статье Уголовного кодекса

МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

Статья Уголовного кодекса, по которой Зеленский объявлен в розыск, не сообщается. В карточке разыскиваемого говорится, что место рождения Зеленского – город Кривой Рог.

С 20 мая 2019 года артист, шоумен и комик Владимир Зеленский является президентом Украины. Согласно Конституции страны, срок его полномочий истекает 19 мая 2024 года.

Президентские выборы на Украине в условиях введённого военного положения проводиться не могут, поэтому менее чем через три недели в Незалежной возникнет юридическая коллизия, которая пока не имеет разрешения.

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