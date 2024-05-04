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МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского

15:19
  • суббота
  • 04 мая 2024

По статье Уголовного кодекса

МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

Статья Уголовного кодекса, по которой Зеленский объявлен в розыск, не сообщается. В карточке разыскиваемого говорится, что место рождения Зеленского – город Кривой Рог.

С 20 мая 2019 года артист, шоумен и комик Владимир Зеленский является президентом Украины. Согласно Конституции страны, срок его полномочий истекает 19 мая 2024 года.

Президентские выборы на Украине в условиях введённого военного положения проводиться не могут, поэтому менее чем через три недели в Незалежной возникнет юридическая коллизия, которая пока не имеет разрешения.

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