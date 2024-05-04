Пётр Порошенко объявлен в розыск в России

Сегодня же объявлен в розыск Владимир Зеленский

МВД России объявило в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

Статья Уголовного кодекса, по которой Порошенко объявлен в розыск, не сообщается. В карточке разыскиваемого говорится, что место рождения Порошенко - город Болград Одесской области.

Пётр Порошенко был президентом Украины с 2014 по 2019 год. Сейчас он возглавляет партию "Европейская солидарность".

Ранее МВД объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского по неназванной статье Уголовного кодекса.

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