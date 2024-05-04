В Москве пытались передать в СИЗО холодильник со спрятанными телефонами и роутерами

Работники ФСИН не дали этого сделать
В СИЗО-1 пресечена попытка доставки 95 запрещённых предметов, спрятанных в холодильнике, сообщили во ФСИН.
Злоумышленники умудрились спрятать в холодильнике 36 сотовых телефонов, 19 SIM-карт, 10 зарядных устройств, 18 USB-проводов, семь пар наушников и пять WI-FI роутеров. Вся эта электроника предназначалась находящимся в изоляторе заключённым.
Как пояснили во ФСИН, телефоны и роутеры были спрятаны "изощрённым способом". По факту происшествия проводится проверка.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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