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Командующий сухопутными войсками ВСУ объявлен в розыск

19:11
  • суббота
  • 04 мая 2024

По статье Уголовного кодекса России

МВД России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка. Карточка подозреваемого появилась в базе ведомства. По какой статье разыскивают Павлюка, не сообщается.

Ранее сегодня в розыск были объявлены президент и экс-президент Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.

Статья Уголовного кодекса России, по которой Порошенко и Зеленский объявлены в розыск, также не сообщается.

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