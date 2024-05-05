Православные христиане встречают Пасху

Главный церковный праздник

Православные христиане отмечают сегодня главный праздник в году - Светлое Христово Воскресение, победу жизни над смертью. Следующие за Пасхой сорок дней по церковным канонам также считаются праздничными. Первая неделя получила названия Светлой седмицы. В это время торжественные богослужения проходят ежедневно. На первый праздничный молебен верующие собрались прошедшей ночью.

Торжественное убранство храмов, нарядные одежды прихожан и тихая радость предвкушения. Этой ночью во всех православных храмах везде - от маленького прихода до кафедрального собора - славили Христа. Пасха - символ победы жизни над смертью. Апогей христианской веры.

За полчаса до полуночи в Великую субботу в Храме Христа Спасителя началось Пасхальное богослужение. Чтобы провести эту ночь в одной молитве, под сводами кафедрального собора собрались сотни людей.

В центре храма - Плащаница - шитое изображение погребённого Иисуса. Её вынесли в Страстную пятницу. Предстоятель Русской православной церкви - патриарх Кирилл - возглавил торжественное богослужение. Звон колокола возвещает о приближении великой минуты Воскресения. Между полуночницей и заутреней в Храм доставляют благодатный огонь со Святой земли.

Незадолго до этого частичку святыни привезли в Россию спецрейсом из Иерусалима. В аэропорту "Внуково" лампаду встречали представители различных епархий и верующие со всей страны. В столице частицы благодатного огня доставили в 15 храмов. В том числе - в главный собор страны.

С надеждой в сердце верующие произносят молитвы. На несколько минут в храме гаснет свет - это символ смерти Христа. Священнослужители с крестом и хоругвями обходят храм. Во главе духовенства - святейший патриарх. Пасхальный трезвон возвещает о наступлении великой минуты - Воскресения Христова. Участники крестного хода остановились у закрытых дверей храма. Поют гимн, прославляющий воскресение. Уже через минуту - звучит долгожданное пасхальное приветствие. Благую весть о воскресшем Спасителе патриарх сообщает верующим.

В святую ночь на богослужении в главном храме Русской православной церкви - президент страны Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Российский лидер посещает службы во время основных церковных праздников. Если Рождество Владимир Путин встречает в храмах за пределами столичного региона, то Пасху уже традиционно - в Храме Христа Спасителя.

Президент и патриарх обменялись пасхальными подарками. Поздравляя православных с праздником Святой Пасхи, предстоятель Русской православной церкви напомнил, что в глазах Бога жизнь каждого человека бесценна.

Отныне всю неделю во всех храмах будут звонить колокола и повсеместно будут произносить пасхальные приветствия. Вместе с праздником пришла и самая торжественная в году пасхальная неделя. На протяжении всей светлой седмицы принято ходить в гости, обмениваться подарками, прославляя Спасителя.

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр»

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