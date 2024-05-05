Путин на Пасху приехал в Храм Христа Спасителя

На праздничном богослужении присутствовал и мэр Москвы

Президент Владимир Путин встретил Пасху в Храме Христа Спасителя. Вместе с главой государства на праздничном богослужении, которое провёл патриарх Кирилл, присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Президент и патриарх обменялись пасхальными подарками. Поздравляя православных с праздником Святой Пасхи, предстоятель Русской православной церкви напомнил, что в глазах Бога жизнь каждого человека бесценна.

Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи. Президент отметил, что пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления.

Важно отметить созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сохранение нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, укрепление института семьи, воспитание молодёжи, утверждение в обществе таких непреходящих ценностей и нравственных ориентиров, как забота о ближнем, милосердие и сострадание.

Глава государства в своём поздравлении указал, что сегодня, в условиях серьёзных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании.

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