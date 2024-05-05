Мэр в пасхальную ночь посетил Храм Христа Спасителя

Сергея Собянин поздравил москвичей с Пасхой. Мэр отметил, что этот праздник - торжество жизни и созидания, веры и надежды. Он напоминает всем о любви к ближнему, важности сочувствия.

Собянин пригласил москвичей окунуться в атмосферу проходящего в столице фестиваля "Пасхальный дар". "Каждый может протянуть руку помощи нуждающимся, поддержать наших героев - участников специальной военной операции", - предложил мэр.

Он пожелал москвичам, чтобы в их сердцах всегда жили радость, отзывчивость и стремление делать добро.

Сергей Собянин вместе с президентом Владимиром Путиным принял участие в пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя. Ночную службу провёл патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

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