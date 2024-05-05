Армия России продолжает наступление в зоне спецоперации

Освобождаются новые населённые пункты

Вооружённые силы России уверенно действуют в зоне проведения специальной военной операции, освобождая территории от украинских неонацистов. За последние сутки наши штурмовые отряды улучшили тактическое положение на трёх направлениях.

Воздушное пространство - под защитой армейской авиации. В ходе выполнения боевых задач в составе ударной группы экипажи истребителей Су-30 обеспечивают надёжное прикрытие штурмовикам, бомбардировщикам и вертолетам.

Су-30 не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования. При попытке подняться в воздух вражеские самолеты тут же обнаруживаются и уничтожаются, сообщает "ТВ Центр".

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