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Армия России продолжает наступление в зоне спецоперации

11:18
  • воскресенье
  • 05 мая 2024

Освобождаются новые населённые пункты

Вооружённые силы России уверенно действуют в зоне проведения специальной военной операции, освобождая территории от украинских неонацистов. За последние сутки наши штурмовые отряды улучшили тактическое положение на трёх направлениях.

Воздушное пространство - под защитой армейской авиации. В ходе выполнения боевых задач в составе ударной группы экипажи истребителей Су-30 обеспечивают надёжное прикрытие штурмовикам, бомбардировщикам и вертолетам.

Су-30 не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования. При попытке подняться в воздух вражеские самолеты тут же обнаруживаются и уничтожаются, сообщает "ТВ Центр".

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