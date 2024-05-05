Православный мир встречает Пасху

Богослужения проходят во многих странах

Воскресение Христово празднуют сегодня все православные церкви мира. Тысячи верующих встретили Пасху в Храме Гроба Господня. Торжественное богослужение совершил патриарх Иерусалимский Феофил Третий. За несколько часов до этого паломники стали свидетелями схождения Благодатного огня.

Службы также прошли в Турции, Греции, Сирии, Грузии, Болгарии и многих других странах. В Сербии центром торжеств стал Храм Святого Саввы в Белграде. Там собрались тысячи горожан, чтобы первыми услышать благую весть о воскресении Христа.

Одновременно Пасху отмечают и прихожане Копсткой православной церкви - одной из древнейших в христианстве. Верующие посетили ночные богослужения в соборах Египта, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"