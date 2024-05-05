ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Православный мир встречает Пасху

11:50
  • воскресенье
  • 05 мая 2024

Богослужения проходят во многих странах

Воскресение Христово празднуют сегодня все православные церкви мира. Тысячи верующих встретили Пасху в Храме Гроба Господня. Торжественное богослужение совершил патриарх Иерусалимский Феофил Третий. За несколько часов до этого паломники стали свидетелями схождения Благодатного огня.

Службы также прошли в Турции, Греции, Сирии, Грузии, Болгарии и многих других странах. В Сербии центром торжеств стал Храм Святого Саввы в Белграде. Там собрались тысячи горожан, чтобы первыми услышать благую весть о воскресении Христа.

Одновременно Пасху отмечают и прихожане Копсткой православной церкви - одной из древнейших в христианстве. Верующие посетили ночные богослужения в соборах Египта, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Православные христиане встречают Пасху
Православные христиане встречают Пасху
Пасхальное богослужение в Греции
Пасхальное богослужение в Греции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.