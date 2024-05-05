В условиях повышенных мер безопасности

Без флагов и георгиевских лент, но с фотографиями героев и памятью в сердце об их подвигах. В Нью-Йорке в условиях строжайших ограничений со стороны местных властей прошло шествие "Бессмертного полка".

Организаторы - общество "Русская молодежь Америки" - в этом году вынуждены были предпринимать максимальные меры предосторожности. Были попытки со стороны отсиживающихся за океаном украинцев сорвать акцию заранее. Они строчили жалобы в мэрию и попробовали устроить провокацию в момент мероприятия. Но участники смогли пройти по Бруклинскому мосту и возложить цвету к военному мемориалу в честь Дня Победы.

В американском мегаполисе проживают 43 ветерана Великой Отечественной войны. И в Белом доме, похоже, очень обеспокоены тем, что российская армия сейчас повторяет подвиг русского солдата в борьбе с нацизмом. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан признал: одобренная Вашингтоном помощь Киеву не сможет остановить Москву и не помешает ей добиться успехов на фронте. Несмотря на это, американцы намерены вновь бросить украинцев в контрнаступление в следующем году.

Предвыборная программа Байдена на новый срок озвучена: продолжать воевать с Россией руками украинцев. Непонятно только, дотянет ли сам 81-летний политик до голосования. И что будет делать американская партия войны, когда украинцы закончатся.

В Раде уже все придумали. Ну, раз Запад так легко расстаётся с деньгами, может и солдат не пожалеет? Украинские нардепы отчего-то уверены: когда они угробят в рамках мобилизации сограждан, Киев сможет попросить Европу ввести свои войска. Но тут неожиданно подставить себе второй стул и побалансировать решил президент Пятой Республики. Тот самый, который в другой своей реальности мнит себя Наполеоном и рвётся вновь попробовать выгулять французскую армию до Москвы.

Эммануэль Макрон: "Мы поступаем правильно, оставляя двери открытыми для переговоров с Россией. В противном случае мы бы отказались от международного порядка, а также от мира и безопасности."

Заюлили с отправкой своих войск на Украину и одни из главных русофобов Европы - поляки. Их министр иностранных дел Радослав Сикорский уклонился от прямого ответа на вопрос, насколько горячо Варшава продолжает поддерживать эту идею президента Франции.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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