Москвичей предупредили об опасном явлении погоды

Нужно соблюдать осторожность

До конца дня в Москве сохранится сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Гостям и жителям столицы рекомендуется быть внимательными на улице, сообщает комплекс городского хозяйства.

В такие дни гражданам традиционно рекомендуют обходить стороной высокие деревья и шаткие конструкции, а водителям – соблюдать скоростной режим.

По данным Гидрометцентра, 5 мая в Москве прогнозируется переменная облачность и до плюс 14 градусов. На следующей неделе резко похолодает – ночами ожидаются слабые заморозки, днём будет не выше плюс 10 градусов.

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