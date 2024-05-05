Археологические находки с Пречистенки передадут в музеи

Часть из них отреставрируют

82 артефакта XVI–XIX веков, найденные на Пречистенке, передадут в музеи. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр назвал некоторые находки в жилом доме Наумовых-Волконских: чернолощёная кубышка, перстень из цветного металла, медные монеты и различные железные изделия.

В усадьбе XVIII–XIX веков на Пречистенке обнаружены фрагменты рельефных полихромных изразцов, медные монеты ручной чеканки, фрагменты керамических сосудов из белой глины и обувные подковки.

Всего за последние 13 лет археологи обнаружили в Москве более ста тысяч артефактов. Более трети из них уже переданы в Музейный фонд России.

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