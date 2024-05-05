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Пасха в Киеве: украинцев с веточками вербы обвинили в работе на Россию

15:09
  • воскресенье
  • 05 мая 2024

Православных выгоняли из храмов

На Украине за отсутствием успехов на поле боя решили отыграться на прихожанах канонической православной церкви. Накануне главного христианского праздника из храма изгоняли православных - тех, кто не изменил истинной вере и канонической церкви. Их опознавали по принесённым с собой веточкам вербы и уличали в работе на российскую пропаганду.
Православный мир встречает Пасху

А Владимир Зеленский обратился к согражданам по случаю Пасхи. Главарь шайки с Банковой не постеснялся украсить свой пропагандистский видеоролик золотыми куполами, которые при его режиме безбожно громят.

Иконы с изображением Бандеры, на которые теперь молятся раскольники, явить миру Зеленский не решился. Но сделал заявление, которые полностью раскрывает всю суть украинского нацизма.

Ведь у нормальных и трезво мыслящих людей Бог любит всех. У Зеленского же "Бог является союзником Украины" и "у него на плече - шеврон с украинским флагом".

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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