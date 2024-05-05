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На Урале устраняют последствия майских снегопадов

15:50
  • воскресенье
  • 05 мая 2024

Люди остались без электричества

На Урале устраняют последствия аномальных майских снегопадов. Сильнейший удар стихии пришелся на Свердловскую область. В регионе без света остаются более 40 тысяч человек. Электрики оперативно устраняют обрывы проводов, поврежденные упавшими деревьями.
Мощный снегопад обрушился на сибирские регионы

Много работы и у дорожных служб. Из-за гололедицы на трассах - многочисленные аварии. Огромный затор образовался на магистрали Пермь - Екатеринбург. Для людей открыты мобильные пункты обогрева.

Впрочем, некоторые благоразумно отказались от транспорта, решив воспользоваться более подходящими в данной ситуации средствами передвижения.

Сюрпризы готовит погода и жителям Центральной России. Из-за полярного вторжения в ряде областей средней полосы ожидаются ночные заморозки, не исключены и осадки в виде снега, сообщает "ТВ Центр".

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