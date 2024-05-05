В Москве высадили кедровую аллею в память о погибших военкорах

Рядом со строящимся храмом

В Москве появилась кедровая аллея в память о погибших в боевых действиях военкорах. Её высадили около строящегося мемориального воинского храмового комплекса святых мучеников Анатолия и Протолеона в Марьино.

В храме, строительство которого завершится к 2025 году, впервые в России будет возведён придел, посвящённый погибшим военным корреспондентам, сообщает ТАСС.

С начала специальной военной операции на Украине погибли около десяти российских журналистов, несколько военкоров получили ранения. Среди погибших – Борис Максудов, Владлен Татарский и Семён Ерёмин.

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