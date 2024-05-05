Федеральные клиники подключат к системе ЕМИАС

Подробности сообщил Сергей Собянин

Федеральные медицинские учреждения подключат к ЕМИАС. Детали реализуемого в Москве пилотного проекта сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что ЕМИАС внедрена уже в пяти клиниках Минздрава России. Работе в системе обучено более четырёх тысяч пользователей.

Внедряемый в столице проект позволит автоматизировать и стандартизировать все ключевые процессы ведения пациента и поможет успешнее взаимодействовать лечебным и диагностическим отделениям.

Благодаря подключению к ЕМИАС федеральные стационары получит доступ к электронным медицинским картам москвичей, где содержатся данные о приёмах в поликлиниках, выписные эпикризы стационаров, результаты исследований и прочая полезная информация.

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