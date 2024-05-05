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Москвичам рассказали о погоде в День Победы

18:50
  • воскресенье
  • 05 мая 2024

Она будет похожа на мартовскую

В День Победы в Москве и области ожидается некомфортная погода, которая больше будет похожа на мартовскую. Синоптики рекомендуют одеваться потеплее и взять с собой зонт.

По данным Гидрометцентра России, в ночь на 9 мая в столице и области возможны заморозки до минус трёх градусов. Днём воздух прогреется не выше плюс девяти, будет пасмурно, пройдут дожди.

Вся следующая неделя в Москве будет прохладной. Ночами не исключены заморозки. Дневные температуры ожидаются в пределах 6-14 градусов.

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