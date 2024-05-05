ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилась информация о французских военных на Украине

16:32
  • воскресенье
  • 05 мая 2024

Они уже находятся в зоне СВО

Первые французские военные подразделения уже находятся на Украине. Такое утверждение содержится в статье Asia Times. Издание ссылается на слова экс-помощника заместителя министра обороны США Стивена Брайена. Подтверждения этой информации по другим каналам нет.

Песков назвал опасными слова Макрона об участии Франции в конфликте на Украине
Министр обороны Франции позвонил Сергею Шойгу

Брайен заявил, что первые части французского Иностранного легиона развёрнуты в Славянске. Они поддерживают 54-й отдельную механизированную бригаду ВСУ. Экс-помощник замглавы Пентагона также рассказал о группе военных из французской части, которая уже воюет с российским подразделениями в районе Донбасса.

Около месяца назад президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину французских военных. В США и руководстве НАТО открестились от этого заявления и сказали, что не планируют отправлять своих солдат на помощь Киеву.

Между тем, известно, что в зоне спецоперации на стороне ВСУ воюют наёмники из разных стран мира. Минобороны России неоднократно сообщало о ликвидации больших групп иностранных наёмников в различных регионах Украины и в зоне СВО. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие Франции
Военнослужащие Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.