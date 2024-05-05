Они уже находятся в зоне СВО

Первые французские военные подразделения уже находятся на Украине. Такое утверждение содержится в статье Asia Times. Издание ссылается на слова экс-помощника заместителя министра обороны США Стивена Брайена. Подтверждения этой информации по другим каналам нет.

Брайен заявил, что первые части французского Иностранного легиона развёрнуты в Славянске. Они поддерживают 54-й отдельную механизированную бригаду ВСУ. Экс-помощник замглавы Пентагона также рассказал о группе военных из французской части, которая уже воюет с российским подразделениями в районе Донбасса.

Около месяца назад президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину французских военных. В США и руководстве НАТО открестились от этого заявления и сказали, что не планируют отправлять своих солдат на помощь Киеву.

Между тем, известно, что в зоне спецоперации на стороне ВСУ воюют наёмники из разных стран мира. Минобороны России неоднократно сообщало о ликвидации больших групп иностранных наёмников в различных регионах Украины и в зоне СВО.

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