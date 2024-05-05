Умер художник-мультипликатор Александр Горленко

Ему было 79 лет

Режиссер, художник-мультипликатор Александр Горленко умер на 80-м году жизни. Он работал над такими известными мультфильмами, как "Дом, который построил Джек", "Сказка о попе и работнике его Балде", "Необычный друг", "Халиф-аист", "Весёлая карусель".

Горленко входил в творческий совет музыкального проекта Музея Победы "Главные детские песни". В музее отметили, что художник помогал сохранению традиций студии "Союзмультфильм".

С 1995 года Горленко руководил мастерской художников анимации и компьютерной графики ВГИКа, также возглавлял один из факультетов Российского Кинолицея.

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