ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер художник-мультипликатор Александр Горленко

19:32
  • воскресенье
  • 05 мая 2024

Ему было 79 лет

Режиссер, художник-мультипликатор Александр Горленко умер на 80-м году жизни. Он работал над такими известными мультфильмами, как "Дом, который построил Джек", "Сказка о попе и работнике его Балде", "Необычный друг", "Халиф-аист", "Весёлая карусель".

Горленко входил в творческий совет музыкального проекта Музея Победы "Главные детские песни". В музее отметили, что художник помогал сохранению традиций студии "Союзмультфильм".

С 1995 года Горленко руководил мастерской художников анимации и компьютерной графики ВГИКа, также возглавлял один из факультетов  Российского Кинолицея.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Горленко
Александр Горленко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.