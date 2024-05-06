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ВС России улучшили положение по переднему краю на трех направлениях

08:38
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Группировкой "Центр" за сутки ликвидированы 370 выявленных вражеских целей

В зоне СВО российские войска улучшили положение по переднему краю на трех направлениях. Группировкой "Центр" ликвидированы 370 выявленных вражеских целей, в том числе 100 позиций артиллерии. Уничтожено большое количество техники, включая американские танк "Абрамс" и БМП "Брэдли". Только на двух участках фронта противник потерял около 700 боевиков.

На южнодонецком направлении надежно защищают наши подразделения зенитные ракетные комплексы "Бук-М1". Расчеты ЗРК сбивают самолеты, вертолеты, разведывательные и ударные дроны неонацистов. Кроме того, бойцы войск противовоздушной обороны уничтожают все виды вражеских ракет - в том числе британские Storm Shadow и появившиеся недавно в арсенале радикалов американские ATACMS.

В приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины гаубицы Д-20 уничтожили наблюдательные пункты и блиндажи киевских боевиков. Артиллеристы группировки прикрытия госграницы нанесли серию ударов по укрепленным позициям радикалов, откуда велась корректировка огня по нашей территории. Расчеты выводят из строя РСЗО, минометы и другое вооружение ВСУ. Главная задача - не допустить скопления живой силы врага у российских рубежей, предотвратить провокации и помешать попыткам неонацистов наносить удары по нашим городам.

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