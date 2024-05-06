ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны представило новых героев спецоперации

08:37
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Старший лейтенант Ильдар Гарифулин с подчиненными атаковали укрепрайон ВСУ

В Министерстве обороны России рассказали о новых подвигах бойцов в зоне проведения СВО.

Лейтенант Григорий Чалов и его штурмовой отряд скрытно подобрались к опорнику противника, расположенному на подступах к населенному пункту важному узлу обороны радикалов. Застигнутый врасплох неприятель не смог выдержать натиск наших мотострелков и, понеся потери, бежал с поля боя. Плацдарм для дальнейшего продвижения российских войск был создан.

Старший лейтенант Ильдар Гарифулин с подчиненными, дождавшись ночи, атаковали укрепрайон ВСУ. Вражеские подразделения были выбиты с занимаемых рубежей. И наши штурмовики, оборудовав позиции для огневых средств, удерживали объект до прихода подкрепления.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.