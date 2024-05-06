Минобороны представило новых героев спецоперации

Старший лейтенант Ильдар Гарифулин с подчиненными атаковали укрепрайон ВСУ

В Министерстве обороны России рассказали о новых подвигах бойцов в зоне проведения СВО.

Лейтенант Григорий Чалов и его штурмовой отряд скрытно подобрались к опорнику противника, расположенному на подступах к населенному пункту важному узлу обороны радикалов. Застигнутый врасплох неприятель не смог выдержать натиск наших мотострелков и, понеся потери, бежал с поля боя. Плацдарм для дальнейшего продвижения российских войск был создан.

Старший лейтенант Ильдар Гарифулин с подчиненными, дождавшись ночи, атаковали укрепрайон ВСУ. Вражеские подразделения были выбиты с занимаемых рубежей. И наши штурмовики, оборудовав позиции для огневых средств, удерживали объект до прихода подкрепления.

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