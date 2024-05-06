Лавров: сейчас разговаривать о мире на Украине не с кем

Запад не готов к серьезному диалогу

Взгляд Москвы на самые острые вопросы мировой политики изложил Сергей Лавров в интервью боснийско-сербскому телеканалу "АТВ".

Глава российского МИДа подробно изложил причины, которые привели к началу специальной военной операции на Украине, и отметил перемену в публичной риторике западных спонсоров режима Зеленского. Успехами на фронте Киев похвастаться не может. Хотя оружие и деньги для ВСУ дают около 50 стран.

"Те признания, которые сейчас мы слышим из уст западных деятелей о том, что Украине все тяжелее и тяжелее, это достаточно красноречивая характеристика того, что их линия на нанесение России стратегического поражения, как они говорят, обречена на провал. Теперь уже говорят не о том, что надо нанести России поражение. Говорят о том, чтобы они не потерпели поражение. И, как по Фрейду, по сути дела, глава Пентагона признал, что, когда он сказал, что "мы не потерпим поражение и не отступим", что воюют-то не украинцы. Украинцы – это инструмент. Их тела ничего для Запада не значат", - отметил министр.

Говоря о перспективах дипломатического решения украинского конфликта, Лавров подчеркнул: все попытки многосторонних переговоров без участия России обречены на провал. А проводимые Западом так называемые "конференции" собирают все меньше участников.

"Пока разговаривать не с кем. Потому что вот я вам приводил примеры заявлений и украинского руководства, и американского. И европейского политического класса. Никто из них не готов к серьезному разговору. Они играют в пародию на переговоры в виде встречи в Женеве. "Копенгагенский формат" абсолютно тупиковый. Правдами и неправдами, шантажом, враньем пытаются затянуть максимальное количество развивающихся стран, стран Глобального Юга в эти свои посиделки", - заключил Лавров.

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