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В Берлине третьи сутки тушат пожар на оборонном заводе

08:45
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Здание полностью обрушилось

В Берлине третьи сутки тушат мощный пожар на крупном оборонном заводе. Возгорание произошло в пятницу, огонь быстро охватил все четыре этажа производственных помещений.

В цехах и на складе хранились серная кислота и цианид меди. Существует опасность химического заражения - вместе с дымом в воздух поднимаются ядовитые пары цианистого водорода. Жителям рекомендуют не выходить на улицу, плотно закрыть окна и двери, выключить кондиционеры.

Сейчас здание полностью обрушилось. На месте работают 130 пожарных. Предприятие Diehl входит в систему немецкого ВПК - в числе прочего на заводе производят системы ПВО для Украины.

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