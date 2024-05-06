Большая вода в Томской области, метель - в Свердловской: все о погоде в России

Европейская часть страны пока только готовится к похолоданию

В 14 населенных пунктов Томской области пришла большая вода. Там отмечены подтопления приусадебных участков.

Между тем, спасатели продолжают ликвидировать последствия паводка в трех наиболее пострадавших областях - Курганской, Оренбургской и Тюменской. Жителям доставляют продукты и воду. Полным ходом идет укрепление дамб и земляных насыпей.

В Тюменской области в ближайшее время ожидают пик подъема воды в реке Тобол у еще двух населенных пукнтов. А Ишим никак не остановится у Викулова. За последние сутки он прибавил несколько сантиметров и превысил уровень в 11 с половиной метров. В зоне риска 19 поселков

Сотрудникам МЧС приходится оказывать помощь не только людям, но и животным. В деревне Спирино они спасли 11 лошадей, оказавшихся на острове. Жеребят перевезли на лодках, а взрослые особи преодолели препятствие вброд. Спецоперация завершилась успешно.

Пока европейская часть страны только готовится к похолоданию, настоящая зима вернулась в Свердловскую область. В столице региона выпал снег. Майская метель, правда, не нарушила работы фонтанов, но добавила забот коммунальщикам и дорожникам. Из-за мощного циклона в заторах встал участок трассы "Пермь-Екатеринбург". Пробка образовалась в районе поселка Дружинино. Ее длина накануне достигала 30 километров.

Снежно было и в Мурманске. За несколько часов на улицах и дорогах образовались настоящие сугробы.

В зимний наряд во второй месяц весны оделся и Ставрополь. А на Сочи обрушились ливни. Оперативные службы перешли на усиленный режим работы. Спасатели предупредили о подъеме уровня рек. В одном из микрорайонов Мацесты идет устранение последствий непогоды.

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