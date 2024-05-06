Шойгу направил телеграммы участникам СВО

Он отметил мужество бойцов

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы воинской части и соединениям, участвующим в специальной военной операции. Об этом в понедельник, 6 мая, рассказали в пресс-службе оборонного ведомства.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, министр подчеркнул стойкость и мужество бойцов 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова и Кутузова бригады. Продолжая победоносное наступление, они освободили от неонацистов Бердычи.

Бойцы 433-го мотострелкового Краснознаменного полка имени Донского казачества уверенно продвигаются вперед на красноармейском направлении. Показывая пример стойкости и упорства в боях с противником, они освободили Очеретино.

Шойгу поблагодарил командование и личный состав 35-й гвардейской Волгоградско-Киевской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова II степени отдельной мотострелковой бригады. Бойцы отличились в боях за освобождение Сватова и Белогоровки.

Ранее Шойгу рассказал, что под контролем российских войск оказалось 547 квадратных километров территории новых регионов России с начала 2024 года. Подразделения ВСУ под натиском российских бойцов вынуждены бросать свои позиции и отступать.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал, что с начала спецоперации расширено производство вооружений и военной техники, большинство предприятий работает в три смены. Например, вырос объем выпуска танков в 3,5 раза, легкобронированной техники – в 3 раза.

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