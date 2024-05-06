Киселев призвал наказать виновных в гибели военкора "Техаса"

Подозреваемые в убийстве уже арестованы и активно сотрудничают со следствием

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев потребовал подробного расследования убийства корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли. Медиаменеджер считает, что принцип неотвратимости наказания должен быть главенствующим и перед законом равны все. Слова Киселева приводит РИА Новости.

Рай Бентли участвовал в военных действиях на Донбассе с 2014 года. У него был позывной "Техас". Последнее время из-за состояния здоровья работал как военкор.

Мужчине было 64 года. Он родился и большую часть жизни провел в американском штате Техас, где трудился лесорубом. Десять лет назад переехал на Донбасс, принял православие и вступил в ряды ополченцев. Позднее женился на учительнице русского языка.

8 апреля Бентли уехал помогать пострадавшим при обстреле Донецка и пропал. Позже нашли машину американца и личные вещи. 5 мая стало известно, что подозреваемые в убийстве задержаны. Они активно сотрудничают со следствием.

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