ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Конгрессе допустили отправку войск США на Украину

08:37
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Это может произойти в случае поражения ВСУ

Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис не исключил, что Вашингтону придется отправить войска в зону украинского конфликта в случае поражения киевского режима.
Совбез Белоруссии: концентрация западных войск у границ достигла пика

Политик отметил, что "мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это случится, то возникнет значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт".

Джеффрис пояснил в эфире CBS, что при таком сценарии Соединенным Штатам придется участвовать в конфликте на Украине "не только с помощью наших денег, но и наших военнослужащих".

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон заявлял, что Запад не должен исключать вероятность отправки собственных военных, поскольку это "необходимо для безопасности и суверенитета". По его словам, отправка западных войск может произойти в двух случаях.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что группировка войск Североатлантического альянса у границ России насчитывает до 33 тысяч человек. Ее поддерживают около 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Конгресс США
Конгресс США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.