В Конгрессе допустили отправку войск США на Украину

Это может произойти в случае поражения ВСУ

Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис не исключил, что Вашингтону придется отправить войска в зону украинского конфликта в случае поражения киевского режима.

Политик отметил, что "мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это случится, то возникнет значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт".

Джеффрис пояснил в эфире CBS, что при таком сценарии Соединенным Штатам придется участвовать в конфликте на Украине "не только с помощью наших денег, но и наших военнослужащих".

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон заявлял, что Запад не должен исключать вероятность отправки собственных военных, поскольку это "необходимо для безопасности и суверенитета". По его словам, отправка западных войск может произойти в двух случаях.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что группировка войск Североатлантического альянса у границ России насчитывает до 33 тысяч человек. Ее поддерживают около 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин.

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