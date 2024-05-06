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Священник Максим Козлов призвал не бояться конца света

08:57
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Радость пришествия Христа - основа христианского мировоззрения

Христиане не должны бояться конца света. А рассматривать современные события только с точки зрения скорого Апокалипсиса можно, только потеряв трезвость христианского мировоззрения. Об этом заявил в интервью РИА Новости председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
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Он напомнил - первые христиане относились к последним временам без страха. Они ждали не временного правления Антихриста, а встречи с Христом и наступления Царствия Божия. Тем более, что Христос говорил, что времена и сроки конца света определить не может никто. А личная встреча с Богом, напомнил отец Максим, может случится в любой момент, вне зависимости от происходящего в мире.

Накануне православные христиане отпраздновали Пасху. Началась Светлая седмица. В эти дни отменяется пост по средам и пятницам. В церквях распахнуты царские врата – в знак открытия ворот рая. Также, по принятой в Русской церкви традиции, все желающие могут в храмах позвонить в колокола, возвещая о Воскресении Христовом.

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Священник Максим Козлов
Священник Максим Козлов
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