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В России объявлен в розыск экс-глава МВД Украины

09:07
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Он разыскивается по статье УК

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков* (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) объявлен российскими властями в розыск.

Согласно сведениям в базе данных Министерства внутренних дел России, украинского политика разыскивают по статье Уголовного кодекса, по какой — не уточняется, сообщает РИА Новости.

Также в розыск объявлены бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин и бывший спикер Верховной рады Владимир Гройсман.

Аваков* возглавлял МВД Украины с 2014 года и продержался на этом посту до июля 2021 года.

Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук назвал Авакова* в числе организаторов сожжения людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. По словам Медведчука, это было спланированной акцией устрашения, разработанной киевским режимом.

* включен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму

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Арсен Аваков*
Арсен Аваков*
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