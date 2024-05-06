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Рассекречены признания адъютанта Гитлера о вкладе СССР в спасение союзников

09:29
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Речь идет, в частности, о битве в Арденнах

Натиск Красной армии в начале 1945 года дал возможность англо-американским войскам без особого труда вторгнуться в Германию, что способствовало окончательному разгрому нацизма. Это после войны признавал бывший личный адъютант Адольфа Гитлера Отто Гюнше в заявлении советскому правительству. Архивные документы в понедельник, 6 мая, опубликовала Федеральная служба безопасности.

Гитлер рассчитывал, что силы вермахта внезапно атакуют англо-американские войска на Западном фронте, из-за чего англосаксам придется пойти на сепаратное соглашение с нацистами.

Однако мощный натиск Красной армии в январе 1945 года сорвал планы Гитлера, признавал Гюнше. Советский Союз помог англо-американским войскам выйти из тяжелого положения в самой кровопролитной для них в годы Второй мировой войны битве при Арденнах, цитирует документы ТАСС.

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что Россия сегодня вновь ведет решительный бой с нацизмом — победа в этой борьбе будет за нами.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что "если кто-то считает себя отдельным народом — имеет на это право", однако "не на основе нацизма, нацистской идеологии". По этой причине Россия продолжит спецоперацию на Украине до полной денацификации этой страны.

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