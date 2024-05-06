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Глава МИД Белоруссии: украинское оружие могут использовать против России

09:34
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Алейник рассказал, что на территорию Белоруссии пытаются ввезти взрывчатку

Против России могут быть использованы оружие и взрывчатка, которые перебрасываются с территории Украины в Белоруссию. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник. Его цитируют РИА Новости

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Он подчеркнул, что целью "враждебных устремлений" является не только его страна, но и Россия. А каналы переброски могут быть в любом месте. Алейник напомнил, что с января 2023 года было пресечено 40 каналов перевозки оружия и взрывчатки с Украины в Белоруссию. И это вызывает у Минска озабоченность. Иногда военное снаряжение пытаются использовать на территории страны для совершения террористических актов, заявил глава МИД.

Он также рассказал, что КГБ обнаружил "резидентуру Украины". Всего 20 человек. Кроме этого были обнаружены и обезврежены 30 украинских диверсантов.

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Сергей Алейник
Сергей Алейник
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