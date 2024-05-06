Макрон стал рупором милитаризма в Европе

Но реально повлиять на исход украинского конфликта Запад не в состоянии

Официальный Париж вовсю расстилается перед высоким гостем из Пекина. На улицы выпустили бумажных драконов и людей с плакатами "Да здравствует французско-китайская дружба". Однако за всей этой мишурой вряд ли можно скрыть истинные намерения приглашающей стороны. Они открыто звучат в эфире французских телеканалов: "ЕС считает огромные субсидии Китая в собственные производства равносильными недобросовестной конкуренции и демпингу. Президент Франции так же намерен еще раз предостеречь китайского лидера от поддержки военной машины Москвы".

Европейцы заготовили для китайского гостя и кнут, и пряник. От Си Цзиньпина очень ждут следующих шагов: давления на Москву, поддержки придуманного Макроном олимпийского перемирия, а в идеале еще и участия в сходке в Швейцарии, которую страны, поставляющие оружие нацистскому режиму, называют "саммитом мира". Взамен якобы добрые европейские полицейские, в отличие от злых американских, как вариант обещают смягчить план ЕС по повышению пошлин на китайские электромобили.

Французская пресса опубликовала статью Си, в которой он повторил позицию КНР - исключительно за мирное урегулирование украинского конфликта.

"Мы понимаем потрясения, которые украинский кризис вызывает у европейцев. Китай - не сторона конфликта, но всегда старался способствовать мирным процессам. Мудрые стоят на золотой середине, не склоняясь ни в ту, ни в другую сторону", - указал китайский лидер.

Впрочем, вряд ли гарцующий вокруг готовности отправить солдат на Украину Макрон поймет последний китайский намек. Глава российского МИДа прямо характеризует амбиции заигравшегося в Наполеона француза.

"Он сейчас очевидно выступает с самых яростных антироссийских позиций. Знаю, как во Франции устроена система власти и какие у французов претензии на свою роль в Европе и в мире. Не исключаю, что вот эта пещерная" русофобия, которой сейчас дышит Макрон, необходима для того, чтобы попытаться стать лидером в Европе", - отметил Сергей Лавров.

Капля в море по сравнению с размерами и мощью российской армии. Так французский полковник в отставке Александр Вотравер характеризует потуги Макрона повоевать с русскими на Украине.

"У меня есть одна хорошая и одна плохая новость. Хорошая новость в том, что сейчас французская армия способна защитить границы, но отправить на Украину в ближайшее время Париж сможет 5-6 тысяч солдат. Плохая новость заключается в том, что этих сил будет совершенно недостаточно для противостояния полумиллионной российской армии", - сказал он.

Демпартия США тоже прощупывает почву общественных настроений. Хотя ранее их лидер Джо Байден уверял: американских войск на Украине нет и не будет.

"Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если она падет, будет значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт - не просто с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими", - заявил Хаким Джеффрис, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США.

Глава МВД федеральной земли Гессен Роман Посек заявил о готовности помочь Киеву вербовать украинских беженцев. А чтобы заставить их вернуться на родину и воевать, ФРГ не будет выдавать украинским гражданам альтернативных немецких документов, спасающих от призыва.

Но пока в Германии нет единой позиции по поводу выдачи Киеву беженцев призывного возраста, помогают оружием. Концерн Rheinmetall пообещал ВСУ сотни тысяч артиллерийских снарядов, в том числе дальностью до 100 километров. А глава европейской дипломатии Боррель предлагает на европейские деньги производить оружие прямо в зоне конфликта. Правда, не уточняет, как долго простоят такие заводы.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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