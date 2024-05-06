Наземная операция Израиля в Рафахе может начаться в ближайшее время

Тель-Авив тем временем начинает наступление и на прессу

Обыск в номере отеля, где находился офис телеканала "Аль-Джазира". Люди в штатском вывозят видеоаппаратуру. Правительство Израиля обвиняет руководство и корреспондентов в угрозе нацбезопасности. Катарский телеканал, корпункты которого расположены в Тель-Авиве, 24 часа в сутки освещал события в Газе, где сейчас Израиль ведет боевые действия.

Поступок Тель-Авива уже осудили многие зарубежные союзы журналистов и даже ООН. Все это происходит в преддверии масштабной наземной операции против ХАМАС в Рафахе. В Каире во время последнего раунда переговоров о прекращении огня Израиль вновь отверг требования палестинской группировки .

Карту эвакуации публикует армия Израиля. Палестинцев просят переместиться из Рафаха на территорию Хан-Юниса, где наземная операция уже завершена. Разрушенные здания и большое расстояние от границы с Египтом, через которую идут гуманитарные грузы, ставят людей перед серьезным выбором. Обстрелы Рафаха усиливаются. ЦАХАЛ наносит удары и по центру анклава, где находится лагерь беженцев. В Армии Израиля заверяют: бьют туда, где могут прятаться участники группировки ХАМАС.

В США палестино-израильский конфликт вызвал массовое студенческое противостояние. Расколоты и элиты в Вашингтоне. Впрочем, издание Politico выяснило, что такое противоречие только выгодно Белому дому.

"Байдена в течение нескольких месяцев преследовали пропалестинские протестующие, называвшие его "геноцидным Джо", но некоторые из групп, стоящих за демонстрациями, получают финансовую поддержку от филантропов, упорно добивающихся его переизбрания", - говорится в материале.

Среди спонсоров, пишет издание, Джордж Сорос, Билл Гейтс, Дэвид Рокфеллер. Многие зарубежные журналисты задаются вопросом - каким США верить? Тем, что говорят, что хотят мира в секторе Газа, или тем, что отправляют многомиллиардный пакет долларов по вооружению Израиля?

На прошлой неделе США приостановили поставки Израилю снарядов американского производства. Выступая на церемонии по случаю Дня памяти Катастрофы и героизма еврейского народа во Второй мировой войне, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху укорил союзников: "Я хочу донести мировым лидерам: никакое давление, никакое решение какого-либо международного форума не помешает Израилю защитить себя. Я обещаю здесь сегодня в Иерусалиме, что, если Израиль будет вынужден остаться в одиночестве, Израиль выстоит один".

В Рафахе сейчас находятся около полутора тысяч беженцев. А также израильтяне, которые все еще остаются в плену ХАМАС.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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