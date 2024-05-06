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Слет победителей Всероссийского конкурса "Послы Победы" открылся в Москве

14:46
  • понедельник
  • 06 мая 2024

В рамках состязания отбирают сто добровольцев для помощи на праздничных мероприятиях 9 мая

В Москве в понедельник прошло торжественное открытие слета победителей Всероссийского конкурса "Послы Победы". Это ежегодное состязание, в рамках которого отбирают сто добровольцев для помощи на праздничных мероприятиях 9 мая.

В этом году в них примут участие волонтеры из 76 субъектов страны. Они проведут памятные акции и поздравят ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО с наступающим праздником. А также пройдут специальное обучение, чтобы подготовиться к сопровождению парада Победы на Красной площади.

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Конкурс "Послы Победы"
Конкурс "Послы Победы"
Конкурс "Послы Победы"
Конкурс "Послы Победы"
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