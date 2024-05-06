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Четыре тысячи жилых домов остаются подтопленными по всей стране

11:50
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Самая сложная обстановка - в Оренбургской области

Река Тобол в Тюменской области вновь пытается подобраться к деревням - но паводок встречают наготове. Где-то заранее сделали насыпи, где-то нарастили существующие дамбы. Не пускают воду к домам. Сильным течением смывает насыпи вдоль дорог. Вот так спасатели защищают федеральную трассу Тюмень-Омск. Временную земляную преграду укрепляют мешками с песком. Транспорт на опасном участке пропускают по графику, организовано реверсивное движение.

Уровень рек Тобол и Ишим в одних селах снижается, но в других вода продолжает прибывать. В регионе остаются подтопленными сотни домов, более трех тысяч приусадебных участков, тысячи гектаров пашни. Некоторые населенные пункты отрезаны от большой земли - там организованы лодочные переправы. Сотрудники МЧС России помогают жителям эвакуироваться.

В Курганской области уровень воды в Тоболе снижается. Однако все еще остаются подтопленными шесть тысяч дачных и пятьсот жилых домов, низководные мосты и участки автодорог.

Стабильно снижается и уровень реки Урал в Оренбурге. Он уже на 60 сантиметров ниже критической отметки. Однако под водой остаются более трех тысяч жилых домов и почти семь тысяч приусадебных участков. Специалисты МЧС откачивают воду, просушивают помещения и проводят в них дезинфекцию. 

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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