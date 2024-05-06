Сезон клещей в российских регионах в самом разгаре

Ежегодно к врачам обращаются сотни тысяч человек по поводу укусов этих паразитов

В пластиковой капсуле - один из самых коварных паразитов планеты. Иксодовый клещ. Это крохотное существо обитает по всему миру. Несмотря на размеры, за какие-нибудь несколько минут может изменить самые грандиозные планы любого человека. Медики предупреждают: именно сейчас клещ опасен как никогда.

С наступлением первых теплых дней клещи начали выбираться из мест зимней спячки - они пережидают холода, зарывшись в почву. В городских условиях открытый грунт в основном встречается в парках, где так любят гулять люди. Вот здесь невидимые паразиты чаще всего и нападают на своих жертв.

Опасен не столько укус, сколько инфекции, переносчиками которых являются клещи. Самые грозные - это энцефалит, боррелиоз, эрлехиоз и анаплазмоз.

В инфекционной больнице имени Боткина сейчас весенний аврал - курьеры со всего Петербурга везут на исследование паразитов, которых извлекли из укушенных людей. Каждое членистоногое будут проверять: заразно или нет. Ситуация настолько серьезная, что медперсонал работает в полной защите, а для доставки контейнера в лабораторию есть отдельный лифт.

Поиск болезнетворных молекул у клеща - это целая серия сложных манипуляций. Сначала подопытного отмывают в специальном растворе, чтобы можно было выделить рибонуклеиновую кислоту, которую он содержит. Потом клеща в капсуле с металлическими шариками гомогенизируют в центрифуге - разбивают хитиновый панцирь, чтобы освободить слюнные железы. И уже после проводят ПЦР. Все это делается для того, чтобы укушенный человек знал об опасности и вовремя начал лечение.

Количество таких исследований с начала весны только в Боткинской больнице уже приближается к тысяче, это очень много, говорят специалисты. Носителей самой опасной болезни - энцефалита - единицы. Но почти четверть экземпляров оказались заражены боррелиозом. Это тоже тяжелая инфекция: если вовремя не начать лечение, поражает нервную и лимфатическую системы, спинной и головной мозг, суставы. Кстати, клещи часто нападают и на домашних питомцев - и это тоже большой риск для человека.

"Если вы извлекаете клеща из собаки голыми руками и не дай бог его раздавите, а у вас на коже микротравмы, которые даже иногда не видны обычным глазом, есть риск заразиться клещевым энцефалитом. Поэтому клещей всегда лучше уделать в перчатках - если вы умеете это делать. А если не умеете - лучше этого не делать", - отметила Тамара Григорьева, заведующая городским консультативно- диагностическим центром клинической инфекционной больнице имени Боткина.

Клещ буквально ввинчивается под кожу, удалить его самостоятельно полностью довольно сложно. В его слюнных железах содержится нечто вроде анестетика - поэтому жертва зачастую не чувствует укуса. Медики советуют регулярно осматривать себя после прогулок и вовремя принимать меры.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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