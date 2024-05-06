Собянин: Около 500 тысяч сотрудников городских служб участвовали в апрельской генеральной уборке Москвы

В 2024 году прошло уже два таких субботника

В Москве подошел к концу месячник благоустройства. В работах участвовало порядка полумиллиона сотрудников городских служб и свыше 14 тысяч единиц техники. Об этом в понедельник, 6 мая, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал мэр Москвы в своем блоге, коммунальщики привели в порядок все без исключения городские объекты.

Промыли фасады жилых домов и административных зданий. Хорошенько поработали на детских и спортивных площадках – промыли, почистили и подновили игровые комплексы и спортивное оборудование. Проезжую часть и тротуары специальным шампунем промыли несколько раз. Привели в порядок дорожные знаки и указатели, остановки общественного транспорта, барьерные ограждения, шумозащитные экраны. Чистоту навели и в транспортных тоннелях, на эстакадах, отмыли от зимней пыли мосты. Как всегда, бережно помыли памятники. Вечерами уличные фонари и художественная подсветка фасадов и сооружений будут светить еще ярче – их опоры, плафоны, другие элементы также тщательно промыли.

С начала 2024 года в Москве прошло уже два общегородских субботника, в которых приняли участие почти 2 миллиона москвичей, отметил Сергей Собянин.

Ранее Собянин рассказал о благоустройстве улиц в Орехово-Борисове. Основная задача — качественное улучшение городской среды для пешеходов и автомобилистов. Работы по замене дорожного полотна и ремонту тротуаров проводят без перекрытия движения транспорта.

Также мэр столицы рассказал о планах по благоустройству парка "Яуза". Это уникальное рекреационное пространство, проходящее от МКАД до Ростокинского акведука с выходом к "Лосиному Острову", Главному ботаническому саду РАН, Сокольникам и ВДНХ. Работы планируют закончить в 2024 году.

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