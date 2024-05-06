Шесть человек погибли в Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ

Удар был нанесен по автомобилям сельхозпредприятия

Шесть человек погибли в результате атаки дронов ВСУ на Белгородскую область. Еще порядка тридцати человек пострадали. Об этом сообщает РИА Новости.

Атакованы были автомобили местного сельхозпредприятия.

ЧП произошло в Борисовском районе. Глава муниципалитета Владимир Переверзев сообщил, что машины перевозили сотрудников свинокомплекса к месту работы. В этот момент их атаковали с воздуха.

У всех пострадавших – осколочные ранения. Их увезли в больницу. По информации губернатора Белгородской области, среди получивших травмы есть двое детей.

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