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Шесть человек погибли в Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ

10:02
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Удар был нанесен по автомобилям сельхозпредприятия

Шесть человек погибли в результате атаки дронов ВСУ на Белгородскую область. Еще порядка тридцати человек пострадали. Об этом сообщает РИА Новости.

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Атакованы были автомобили местного сельхозпредприятия.

ЧП произошло в Борисовском районе. Глава муниципалитета Владимир Переверзев сообщил, что машины перевозили сотрудников свинокомплекса к месту работы. В этот момент их атаковали с воздуха.

У всех пострадавших – осколочные ранения. Их увезли в больницу. По информации губернатора Белгородской области, среди получивших травмы есть двое детей. 

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