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Президент Киргизии подтвердил участие в праздновании Дня Победы в Москве

10:12
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Политик принял приглашение российской стороны

Президент Киргизии Садыр Жапаров намерен принять участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве. Об этом рассказал в понедельник, 6 мая, заведующий отделом внешней политики администрации главы киргизского государства Муратбек Азымбакиев.
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Как сообщила пресс-служба Жапарова, политик 8 мая примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза, а затем будет присутствовать на Параде Победы 9 мая в Москве, сообщает ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в военном параде на Красной площади в честь Дня Победы примут участие более 9 тысяч военнослужащих и 70 единиц техники. Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции.

Также сообщалось, что образцы трофейной техники выставят на площади перед Музеем Победы. В течение мая можно будет увидеть немецкие Leopard и Marder, американскую Bradley, шведскую БМП CV90, французскую АМХ-10RC и другие захваченные в ходе спецоперации образцы натовской боевой техники.

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